شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى عن العمل مع كارتيرون: الزمالك بيتى لكن أفضل العمل الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامى الشيشينى، مدرب الزمالك السابق، إمكانية عمله في القلعة البيضاء من جديد مع الجهاز الفنى للفرنسى باتريس كارتيرون، وقال الشيشينى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": بعد أسوان تلقيت أكثر من عرض ومنها عروض في الممتاز ب، ولكنى أفضل الراحة والعمل في الإعلام حالياً، ليس لدى استعداد، الزمالك بيتى ولكن ضغطى ارتفع في فترة من الفترات.

أضاف: أى استقرار في أيى مكان يحتاج إلى أموال، ولكى تتماشى مع إمكانيات الفرق الموجودة وتنافس ستحتاج لاعبين بإمكانيات عالية، ولاعبى الزمالك رجال وبقالهم 4 سنوات يحصدون ألقاب، ولكن عندما تعدهم يجب أن تمنحهم حقوقهم.

واصل متحدثاً عن الجهاز الفنى لمنتخب مصر: يجب أن يكون هناك نظام داخل الجهاز الفنى لأن هذا هو أساس العمل الصحيح، يجب أن يعرف كل فرد دوره، وضيا السيد شخص محترم ومخضرم وشوقى لاعب محترم والحضرى من الأسماء الكبيرة وكذلك وائل جمعة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مستحقاته كاملة بما فيها المكافات والمتأخرات، وهو الوحيد الذى حصل علي راتبه حتي شهر أغسطس الماضي.

وأضاف المصدر أن حسين السيد المشرف علي الكرة وعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي قام بصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل سفره للامارات لقضاء اجازته عقب تتويج الزمالك بالدوري الموسم الماضي، حيث طلب حسين السيد عقد كارتيرون وقام بتنفيذ بنود المكافات كاملة ، فيما اكد المصدر ان افراد الجهاز المعاون لكارتيرون الأجانب حصلوا علي نسبة كبيرة من مستحقاتهم بينما حصل المعاونون المصريون علي نسبة بسيطة من المكافآت.