شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: كيروش يذكرنى بجوزية ويجب تطبيق اللائحة على مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، أن كيروش المدير الفنى الجديد للفراعنة يشبه مانويل جوزية مدب الأهلى السابق، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": كيروش يشبه مانويل جوزية والبرتغاليين لديهم أسلوب جاذب يجعلك تحبهم، واختيار كيروش أكثر من ممتاز وأتمنى له التوفيق.

أضاف: مانويل جوزية في أحد المواقف كان يتابع سيد عبد الحفيظ بعد عودته من الصليبى وكان يتدرب خلف المرمى ويسدد كرات صاروخية فتابعه وضمه إلى التدريب واعتمد عليه في لقاء الرجاء وكان سبب الفوز، ولذلك يجب على الجهاز الفنى للمنتخب أن يستغل حالة اللاعبين.

واصل: اللائحة تطبق على اللاعبين من أول محمد صلاح وحتى أصغر لاعب، ولدينا رؤوس حربة مميزين يمكنهم تعويض غياب مصطفى محمد، مثل حسام حسن وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف، وحتى لو لم يكن لدينا مهاجم لا يصح أن نفوّت خطأ مصطفى محمد بدون عقاب.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الجهات المعنية مطالبًا السماح بالحضور الجماهيري في مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم .

وأكد الاتحاد في طلبه أهمية الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال مسيرته في تصفيات كأس العالم لما في ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير المصرية.