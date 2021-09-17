شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: متفائل بالصفقات الجديدة للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى العميد حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى رضاه عن مستوى الصفقات الجديده التى أبرمها الجهاز الفنى بقياده مدير الكره ابراهيم حسن وبالتعاون مع رئيس النادى محمد مصيلحى.

وكان الفريق قد خاض تدريب صباحى على الرمله على شاطى ابو تلات ثم أجرى حسام حسن تدريب مسائى بالكره لاستعراض مهارات اللاعبين والاهتمام بالجانب الفنى إلى جانب العامل البدنى.

ويخوض الفريق تدريب واحد فقط اليوم الجمعه فى السادسه مساء على أن يبدأ العميد الفتره الثانيه من معسكر الاعداد السبت .

من جانب أخر، وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى على أنتقال لاعب الفريق خالد قمر لنادى الجونة وقبول العرض المالى لأنتقال اللاعب .

وأنتقل خالد قمر لصفوف نادي الجونة بعد الإطلاع على الرؤية الفنية لـ حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة وموافقتهم على أنتقال اللاعب.