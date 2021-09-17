شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: زهقنا من "الشتايم" والزمالك موقوف عن القيد فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك إن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يريد البقاء لثلاث مواسم مقبلة مؤكدا أن الفرنسي مدرب ناجح والدليل على ذلك حصده للبطولات.

أضاف في تصريحات تلفزيونية:" ناس بتقول كارتيرون هيهرب لكن انا باقول أننا حاليا بنراجع معاه العقود لتجديد تعاقده لثلاث سنوات، وهو عايز يقعد"، متابعا:" وجود 4 حراس كبار يخلق المشاكل داخل الفريق، ولذلك قررنا رحيل اثنين منهم".

وواصل لبيب:"حرام اللي بيحصل فينا، لجنة الزمالك تواصل محاولاتها لحل الأزمات، أنا زهقت بسبب الشتائم التي توجه إلى اللجنة والزمالك موقوف عن القيد لفترتين ، وغير قادرين على قيد الصفقات الجديدة حتى الآن".

وتابع : الزمالك موقوف عن القيد فترتين بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادي كاميروني،..كانت علينا غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، لكن هناك حق قانوني في فيفا، قضى بإيقافنا عن القيد.

وتحدث لبيب عن أزمة أسامة نبيه قائلا: أنا بحب أسامة نبيه وكل حاجة بس أنا "محدش هيلوي دراعي".. الخلاف معاه إنه عايز مكافأة خاصة تم رصدها للاعبين بس".

كان أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك أصدر بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

ويضيف مدرب الزمالك : "كما أننى أشعر باستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

وأكمل :"لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمه .

وتابع :" هناك مشاكل ماليه كثيره داخل الفريق ومستحقات متأخره للاعبين و للجهاز الطبى و الإدارى و الفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواه بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل .

وأكمل :"وسوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين .والجميع يعلم مدى حبى و اعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فى ما هو قادم .كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائمآ فى مواجهه مع اللاعبين ..