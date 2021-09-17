شكرا لقرائتكم خبر عن "فيوتشر" يسعى لضم إيبوكا وإنبى ينتظر موافقة حلمى طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع نادى "فيوتشر إف سى" الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة عرضه المالى لضم النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى في الانتقالات الصيفية الحالية لا سيما بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب في الموسم المقضى.

وطلب مسئولو إنبى نظرائهم في "فيوتشر إف سى" الانتظار لحين استطلاع رأى حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى في الموافقة على رحيل اللاعب خصوصا أنه يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق البترولى.

وأنهى جون إيبوكا الموسم برصيد 10 أهداف في أول مواسمه في بطولة الدورى المصرى، والذى تعاقد معه نادى إنبى بمقابل ضعيف حسب تصريحات حلمي طولان.

ويعد النيجيري جون إيبوكا صاحب الـ24 عاما أول لاعب في الدوري المصري الموسم الماضى يُسجل هاتريك في مباراتين، بعدما سجل ثلاثية أمام كل من البنك الأهلي وأمام المصري.