شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: تسلّمنا خزينة الزمالك "مفيهاش جنيه" ولم نشتكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك إن اللجنة تسلّمت خزينة النادى خالية من الأموال ، مؤكداً أنه لم يشتكى موضحاً أنه سدد 900 ألف دولار بدلاً من 3 مليون و200 ألف غرامات علي ناديه.

أضاف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك:" الجماهير تطالبنا بحل قضايا، والتعاقد مع صفقات جديدة.. طب حد يقولي "هنجيب فلوس منين واللجنة الحالية هدفها وجود حلول جذرية للأزمات داخل النادي".

وتحدث لبيب عن احتفالية نادى الزمالك بالفوز بالدوري قائلا:" بقالنا 20 يوم بنحاول نحدد معاد لاحتفالية الزمالك بس المشكلة.. هندعو مين لأن كل رموز النادي "متخانقين" وفكرنا في إلغائها بسبب الأزمات بين رموز النادي".

وواصل:" من يرغبون في إسقاط اللجنة الحالية، أقول لهم "انا مش بتاع انتخابات"، واتخذت قرارات ضد مصلحتي الشخصية من أجل نادي الزمالك ولن أسمح لأي مخلوق بإفساد حفل الزمالك، وسنفعل كل ما بوسعنا لإظهاره بالشكل الأمثل ".

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك إن هدفهم الحالى هو فتح صفحة جديدة مع كل من له علاقة بالرياضة سواء الوزارة، الكيانات، وكافة الأندية الرياضية في مصر مؤكدا أن الأبيض قدم موسم استثنائي في كافة الألعاب الجماعية، وحصل علي 6 بطولات من أصل 8 لعبهم هذا الموسم.

أوضح لبيب أنه يشعر بوجود إعلام موجه ضد نادى الزمالك موضحا أنه لا ينظر إلى مصلحته الشخصية ولا ينوى الترشح لانتخابات النادى لافتا إلى هناك قضايا دولية ضد نادى الزملك تصل إلى 17 مليون دولار نجحوا في التوصل لدفع 2 مليون و300 ألف دولار منهم.

وتحدث لبيب عن التعاقد التونسي حمدى النقاز قائلا:" الانتقادات التي توجه للجنة بسبب النقاز تشعرني بأننا لم نحصد أي بطولة هذا الموسم وتعاملنا مع الملف بالشكل الأمثل وعودة اللاعب ليست في صالحنا ولكن في صالح نادي الزمالك، وهناك لاعبين عادوا لأنديتهم بعد أن رفعوا قضايا ضدهم دون ذكر أسماء".