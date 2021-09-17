لبيب: هناك قضية واحدة بـ 4 مليون دولار.. ومن يهدم الزمالك رموزه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، إن هناك قضية واحدة بـ 4 مليون دولار ولكن لن يقول من تسبب بها لكون نادي الزمالك ملتزم بها.

وأضاف حسين لبيب في تصريحات عبر قناة النهار: "حين استلمنا النادي كان هناك 17 مليون دولار قضايا على ازمالك، واستطعنا تقليص غرامات قيمة 7 مليون و900 ألف دولار إلى مليوني و 300 ألف دولار".

وتابع "دفعنا 14 مليون جنيه، وكان هناك قضايا كل واحدة بمليون و300 ألف دولار واستطعنا توفير قرابة 22 مليون جنيه".

وكشف "أول أمس سددنا 300 ألف دولار لأتشيموبنج وكانت القضية بمليون و300 ألف دولار واستطعنا تخفيضها إلى 900 ألف دولار على أن يتم دفع 300 ألف دولار حالاً وباقٍ المبلغ على 18 شهرًا".

واستمر "كان هناك 600 ألف دولار لابد من دفعهم لجروس خلال أسبوع بجانب مليون و 300 ألف دولار للنقاز".

وشدد "الجمهور يُطالبني بإبرام الصفقات والتجديد للاعبين والحفاظ على القوام الموجود.. كنادي الزمالك من أين آتي بالأموال.. فليحل ليّ أحد هذه المعضلة".

وصرح "هناك قضية واحدة بـ 4 مليون دولار ولن أقول هي خطأ من لأنني كنادي زمالك ملتزم بها ولم أخرج وأقول من أخطأ".

وتحدث "أريد عمل احتفالية ولكن مشكلتي خلال الـ 20 يومًا الماضية المدعويين، هذا لايريد الحضور في ظل وجود ذلك ما جعلني أفكر في الإلغاء.. أشعروا بنا".

وعلق قائلا "من يهدم الزمالك رموز النادي".

واختتم "حصلنا على 6 بطولات من أصل 8 والناس (بتقطع فينا)، من يسمون أنفسهم زملكاوية ويريدون إفشال اللجنة لو كنت أسعى للانتخابات لم أكن لأخذ قرارات ضد مصلحتي ولكن لمصلحة النادي".