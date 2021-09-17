لبيب: هناك قضية واحدة بـ 4 مليون دولار.. ومن يهدم الزمالك رموزه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، إن هناك قضية واحدة بـ 4 مليون دولار ولكن لن يقول من تسبب بها لكون نادي الزمالك ملتزم بها.
وأضاف حسين لبيب في تصريحات عبر قناة النهار: "حين استلمنا النادي كان هناك 17 مليون دولار قضايا على ازمالك، واستطعنا تقليص غرامات قيمة 7 مليون و900 ألف دولار إلى مليوني و 300 ألف دولار".
وتابع "دفعنا 14 مليون جنيه، وكان هناك قضايا كل واحدة بمليون و300 ألف دولار واستطعنا توفير قرابة 22 مليون جنيه".
وكشف "أول أمس سددنا 300 ألف دولار لأتشيموبنج وكانت القضية بمليون و300 ألف دولار واستطعنا تخفيضها إلى 900 ألف دولار على أن يتم دفع 300 ألف دولار حالاً وباقٍ المبلغ على 18 شهرًا".
واستمر "كان هناك 600 ألف دولار لابد من دفعهم لجروس خلال أسبوع بجانب مليون و 300 ألف دولار للنقاز".
وشدد "الجمهور يُطالبني بإبرام الصفقات والتجديد للاعبين والحفاظ على القوام الموجود.. كنادي الزمالك من أين آتي بالأموال.. فليحل ليّ أحد هذه المعضلة".
وصرح "هناك قضية واحدة بـ 4 مليون دولار ولن أقول هي خطأ من لأنني كنادي زمالك ملتزم بها ولم أخرج وأقول من أخطأ".
وتحدث "أريد عمل احتفالية ولكن مشكلتي خلال الـ 20 يومًا الماضية المدعويين، هذا لايريد الحضور في ظل وجود ذلك ما جعلني أفكر في الإلغاء.. أشعروا بنا".
وعلق قائلا "من يهدم الزمالك رموز النادي".
واختتم "حصلنا على 6 بطولات من أصل 8 والناس (بتقطع فينا)، من يسمون أنفسهم زملكاوية ويريدون إفشال اللجنة لو كنت أسعى للانتخابات لم أكن لأخذ قرارات ضد مصلحتي ولكن لمصلحة النادي".