لبيب يكشف تطورات ملف بنشرقي.. واستياءه من الهجوم على جعفر والسيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإمكانيات المحترف المغربي في صفوف فريقه، أشرف بنشرقي.

وقال لبيب، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "أوضة اللبس" على فضائية النهار، بساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة:"أشرف بنشرقي من أفضل اللاعبين بالدوري المصري، لاعب لا يُستهان به ويهمنا أن يُجدد تعاقده مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم قادمة واتفقنا معه على كل شيء ولكن تبقى نقطة واحدة وهي الشرط الجزائي".

وأضاف رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك: "أهم نقطة يجب على جماهير الزمالك معرفتها بأننا لن نُقصر في حق الزمالك ولن نسمح كلجنة عمل شيء ضد نادي الزمالك، الزمالك يشتكي من الديون والقضايا وهذا يعود لأن التصرفات من قبل كانت من أجل (الشو) ولايصح أن أوقع مع بنشرقي بـ 5 قروش فيعطيني 10 قروش في اليوم التالي ويرحل وهذا لا يُعني أنني سأفرط في بنشرقي أنا ونادي الزمالك واللجنة والجميع يريد تواجده".

واسترسل لبيب:"لم يعمل أي فرد في اللجنة من اليوم الأول في الانتخابات، من يعقل أن يُقال أن فاروق جعفر ينتمي لنادي آخر؟.. وآخرون يقولوا أن حسين السيد يُغضب اللاعبين وهو الذي يعمل طول الوقت.. اوزنوا الكلام الذي يخرج من أفواه الناس.. هل اللجنة الحالية قصرت في حق الزمالك؟".

وتابع:"الشيء الوحيد الذي أسعدني خلال الأربعة أشهر الماضية أننا كنا سببًا في إسعاد جماهير الزمالك بالفوز بعدة بطولات وفي النهاية نُسب وهناك حملات لا تدمرنا ولكن تُدمر نادي الزمالك.. لن أدخل الانتخابات فدعونا نُسلم النادي للمجلس القادم بميزانية".

وبسؤاله هل شعر بالضيق من تدوين اللاعبين بناديه مؤخرًا على مواقع التواصل، قال رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك:"قناة الزمالك يوم أمس خالدالغندور وعبدالواحد السيد خرجا في القناة التي من المفترض أن تنتمي لنا وقالوا رأيهما، وحتى لو اللائحة تقول عدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي لن أطبقها".

وأتم رئيس اللجنة التي تُدير الزمالك تصريحاته بقوله:"تم ذم نادي الزمالك وشخصنا ونرد بكل أدب، ونكرر أننا ليس مع التعصب، ومستجيبون للمبادرة التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري ونجلس سويًا فكلنا أصدقاء، ولكنني لن أتهاون في مصلحة نادي الزمالك".