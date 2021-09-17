نشرة الخميس..الأهلي يعلن قائمة السوبر.. تصنيف فيفا.. ورسالة نارية من كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وردة يشارك في خسارة أنورثوسيس بثنائية في دوري المؤتمر الأوروبي

اتحاد الكرة يطلب السماح بحضور الجماهير في لقاء مصر وليبيا

الأهلي يعلن قائمة السوبر.. 5 وجوه جديدة.. وعودة وليد سليمان

"أين سيلعب الأهلي؟".. ريو دي جانيرو تطلب استضافة كأس العالم للأندية

مصطفى ظهر للحظات.. جالاتا سراي يهزم لاتسيو في الدوري الأوروبي

اتحاد الكرة يرحب بالجمعية العمومية غير العادية.. ويخاطب الفيفا

"الزمالك" يُجدد لثلاثي الشباب بصفوفه

"بسبب كثرة المشاكل".. أسامة نبيه يهاجم مجلس الزمالك ويعلن رحيله

"دقة قلب واحدة وسر القميص رقم 100 ".. رسائل من مؤتمر تقديم كارلوس كيروش

"لا أريد سماع كلمة خوف".. رسالة نارية في مؤتمر تقديم كيروش

تصنيف فيفا.. تراجع مصر.. والسنغال في صدارة أفريقيا

الأهلي يهزم المقاولون العرب وديًا بهدف الشحات