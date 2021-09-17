لبيب: شيكابالا لم يخطئ.. هل يستهدفون اعتزاله بعقوبة الـ8 أشهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك اعتبار محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق قد أخطأ في واقعة استلام فريقه درع الدوري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة "النهار" قال لبيب :"شيكابالا لم يخطئ، اللاعب تمت استثارته وكذلك حازم إمام، ورد بعد ذلك، لو تم اعتبار ما فعله يستحق العقوبة فيجب إن يتعرض الجميع لعقوبة إيقاف 8 أشهر مثله".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إيقاف شيكابالا 8 أشهر لسوء السلوك أثناء مراسم تسليم درع الدوري الممتاز للفريق الأبيض.

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة للقلعة البيضاء :"ماذا فعل شيكابالا؟ هل يستهدفون إجبار اللاعب على الاعتزال وهو قائد نادي الزمالك؟".

وأنهى لبيب :"نعرف ما يتعين علينا فعله، نتعامل بالأدب والأصول والاحترام، ونسلك كل الطرق القانونية حتى صدور آخر قرار من اتحاد الكرة وبعدها سيكون لنا موقف".