رئيس الزمالك: ندرس التجديد لكارتيرون.. ونبيه أراد "مكافآة خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يعتبر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب ناجح في ملف تحقيق البطولات.
وقال لبيب في تصريحات لقناة "النهار" :" كارتيرون أعتبره مدرب ناجح في انه يحقق البطولة، ولا أقول انه اعظم مدرب في العالم لكن من يحترم النادي ويسعى لتحقيق الألقاب يكون أمر جيد لنا".
وأضاف:" ندرس التجديد لكارتيرون لمدة 3 سنوات وندرس حاليا العقود ومن جانبه لديه ترحيب بشأن الاستمرار مع الفريق".
وتابع:" قررنا رحيل حارسين لأن وجود 4 حراس سيخلق مشاكل في الفريق، ومن الوار الاستغناء عن أحدلاعبي خط وسط والقرار يعود للمدير الفني".
وأكمل:" أضفنا أوناجم ومصطفى فتحي ورزاق سيسيه المقرر أن يعود إلى الزمالك يوم 2 أكتوبر المقبل".
وعن رحيل أسامة نبيه عن الفريق خلال الساعات الماضية، علق قائلا:" الخلاف مع أسامة نبيه أنه يريد الحصول علي مكافأة خاصة قمنا برصدها للاعبين فقط".
وأتم :" لن يحصل أي شخص بالجهاز الفني علي مكافأة بطريقة "لوي الذراع"، وسأترك الحرية لكارتيرون في اختيار بديل أسامة نبيه".