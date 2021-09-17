رئيس الزمالك: ندرس التجديد لكارتيرون.. ونبيه أراد "مكافآة خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يعتبر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب ناجح في ملف تحقيق البطولات.

وقال لبيب في تصريحات لقناة "النهار" :" كارتيرون أعتبره مدرب ناجح في انه يحقق البطولة، ولا أقول انه اعظم مدرب في العالم لكن من يحترم النادي ويسعى لتحقيق الألقاب يكون أمر جيد لنا".

وأضاف:" ندرس التجديد لكارتيرون لمدة 3 سنوات وندرس حاليا العقود ومن جانبه لديه ترحيب بشأن الاستمرار مع الفريق".

وتابع:" قررنا رحيل حارسين لأن وجود 4 حراس سيخلق مشاكل في الفريق، ومن الوار الاستغناء عن أحدلاعبي خط وسط والقرار يعود للمدير الفني".

وأكمل:" أضفنا أوناجم ومصطفى فتحي ورزاق سيسيه المقرر أن يعود إلى الزمالك يوم 2 أكتوبر المقبل".

وعن رحيل أسامة نبيه عن الفريق خلال الساعات الماضية، علق قائلا:" الخلاف مع أسامة نبيه أنه يريد الحصول علي مكافأة خاصة قمنا برصدها للاعبين فقط".

وأتم :" لن يحصل أي شخص بالجهاز الفني علي مكافأة بطريقة "لوي الذراع"، وسأترك الحرية لكارتيرون في اختيار بديل أسامة نبيه".