هل يمكن إلغاء العقوبة؟.. نص لائحة فيفا بعد إيقاف الزمالك من القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك أن الأزمة التي يواجهها النادي في الوقت الحالي بمنع القيد لفترتين متتاليتين في سبيلها للحل من خلال الاتفاق مع الأكاديمية الكاميرونية التي امتلكت عقد مع ناشئ الفريق حسام أشرف.

وأوضح حسين لبيب في تصريحاته بأن الأمر تم تسويته وهو في المرحلة الحالية بانتظار تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتوابع القرار.

لكن ماذا تقول لائحة شئون وانتقالات اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يتعلق بالعقوبة الموقعة على الزمالك لعدم دفع الغرامة المستحقة للنادي الكاميروني؟ هذا ما نرصده فيما يلي.

تقول المادة 24 من اللائحة: "إذا أقرت هيئة صناعة القرار التابعة للفيفا بضرورة قيام طرف (نادي أو لاعب) بالدفع لطرف آخر (نادي أو لاعب)، ويجب أن يتم تضمين عواقب عدم دفع المبالغ ذات الصلة في الوقت المناسب في القرار."

يوضح البند الثاني من المادة، العواقب التي تتمثل في: "حظر من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى سداد المبالغ المستحقة. يجب أن تصل المدة القصوى الإجمالية لحظر التسجيل إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية ، وفقًا للفقرة 7 أدناه".

وبالنظر إلى الفقرة السابعة من المادة، فإنها تقول ما يلي:

في حالة فشل المدين في سداد الأموال بالكامل (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون المهلة الزمنية، وأصبح القرار نهائيًا وملزمًا:

أ) يجوز للدائن أن يطلب من الفيفا تنفيذ العواقب ؛

ب) عند استلام هذا الطلب، يجب على الفيفا إبلاغ المدين بأن العواقب ستطبق.

ج) تسري العواقب فور إخطار الفيفا، بما في ذلك، لتجنب الشك، أن يتم تطبيقها خلال فترة التسجيل المفتوحة، في مثل هذه الحالات، يجب أن تكون الفترة المتبقية من فترة التسجيل هي أول فترة تسجيل "كاملة" وفقا لما هو مذكور في الفقرة 2 أ) ؛

د) لا يجوز رفع العواقب إلا وفقًا للفقرة 8 أدناه

أمام الفقرة الثامنة فتقول:

عندما يتم فرض العواقب، يجب على المدين تقديم دليل على الدفع إلى فيفا بالمبلغ الكامل (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة)، حتى يتم رفعها.

أ) عند استلام إثبات الدفع، يطلب فيفا على الفور من الدائن تأكيد استلام الدفعة الكاملة (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون خمسة أيام.

ب) عند استلام التأكيد من الدائن، أو بعد انتهاء المهلة في حالة عدم الرد ، يجب على الفيفا إخطار الأطراف بأن العواقب قد تم رفعها.

ج) سيتم رفع العواقب فور إخطار الفيفا.

د) على الرغم مما ورد أعلاه، حيث لم يتم السداد الكامل (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة)، تظل العواقب سارية حتى اكتمال تنفيذ الاجراءات.

وفقًا لكل ما سبق، فإن الزمالك من أجل إلغاء العقوبة الموقعة عليه بحاجة في الوقت الحالي إلى تقديم دليل إلى الدولي لكرة القدم على دفع المبلغ بالكامل، متضمن الفوائد المطبقة، ثم ينتظر فيفا 5 أيام من أجل تأكيد الدائن لاستلامه الأموال أو عدم الرد، وفي تلك الحالة سوف ترفع العوقبة عن الزمالك.