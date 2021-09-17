حسين لبيب يعلن: تم حرمان الزمالك من القيد لفترتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، أن ناديه تعرض للحرمان من القيد لفترتين، بسبب القضايا الدولية والمستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين في النادي.

وقال لبيب في تصريحات لقناة النهار:" الزمالك موقوف من القيد فترتين وغير قادرين على قيد الصفقات الجديدة حتى الآن".

وأضاف:" حرام اللى بيحصل في الزمالك لانه موقوف عن القيد الدولي، وجميع أفراد الجهاز الفني حصل على رواتبه حتى نهاية أغسطس، كان في بعض مستحقات مباريات قبل قدومنا كانت متأخرة".

وتابع:" إدارة الزمالك يجب أن تدفع 38 مليون جنيه حتى ديسمبر تحت ما يسمى القضايا الدولية".

وأكمل:" هناك 8 لاعبين داخل الفريق يجب تجديد عقودهم وحين يحدث ذلك يجب منحهم مقدم عقد وهذا سيسبب لنا مشاكل مالية".