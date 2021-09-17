حسين لبيب: التعاقد مع النقاز فتح أبواب جهنم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، إن التعاقد مع المحترف التونسي السابق بصفوف فريقهم حمدي النقاز قد فتح أبواب جهنم على ناديه.

وأضاف لبيب، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "أوضة اللبس"، مساء اليوم الخميس:"أشعر بأن هناك إعلام موجه ضد نادي الزمالك، ماذا كان سيحدث إذا هُزمنا؟، نشعر كلجنة أن الناس لا تتصيد الأخطاء ولكن تريد أن تُظهر الصورة قاتمة وهي غير الصورة الموجودة. حين استلمنا النادي كان هناك 17 مليون دولار قضايا على ازمالك، واستطعنا تقليص غرامات بقيمة 7 مليون و900 ألف دولار إلى مليوني و 300 ألف دولار فدفعنا 14 مليون جنيه، وكان هناك قضايا كل واحدة بمليون و300 ألف دولار واستطعنا توفير قرابة 22 مليون جنيه".

وتابع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك:"لا أدافع عن حمدي النقاز وهو قادر على الدفاع عن نفسه ولكن أستطيع أن أقول أن التوقيت الذي كان يجب فيه أن أدفع مبلغ 21 مليون جنيه لا يمكن أن أدفعهم وبالتقريب سيتم دفعهم على ثلاثة سنوات، لدينا خيارات مدير فني إما يتم الاستعانة به أو لا أو بيعه أو إعارته أو وضعه على قائمة الانتظار بحسب الظروف.. لو كنت أسعى خلف الانتخابات أعلم أن أمر النقاز ليس في صالحنا ولكن في صاح نادي الزمالك".

واسترسل لبيب:"أول أمس سددنا 300 ألف دولار للاعب الفريق السابق أتشيموبنج وكانت القضية بمليون و300 ألف دولار واستطعنا تخفيضها إلى 900 ألف دولار على أن يتم دفع 300 ألف دولار حالاً وباقٍ المبلغ على 18 شهرًا وكان هناك 600 ألف دولار لابد من دفعهم لجروس خلال أسبوع بجانب مليون و 300 ألف دولار للنقاز.. الجمهور يُطالبني بإبرام الصفقات والتجديد للاعبين والحفاظ على القوام الموجود.. كنادي الزمالك من أين آتي بالأموال.. فليحل ليّ أحد هذه المعضلة؟".

وأتم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك:"هناك قضية واحدة بـ 4 مليون دولار ولن أقول هي خطأ من لأنني كنادي الزمالك ملتزم بها ولم أخرج وأقول من أخطأ، أريد عمل احتفالية ولكن مشكلتي خلال الـ 20 يومًا الماضية المدعويين، هذا لايريد الحضور في ظل وجود هذا ما جعلني أفكر في الإلغاء.. أشعروا بنا، حصلنا على 6 بطولات من أصل 8 والناس (بتقطع فينا).. من يسمون أنفسهم زملكاوية ويريدون إفشال اللجنة لو كنت أسعى للانتخابات لم أكن لأخذ قرارات ضد مصلحتي ولكن لمصلحة النادي".