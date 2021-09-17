فاروق جعفر يكشف حقيقة إلغاء مران الزمالك.. وسبب رحيل أسامة نبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك، أن مران الفريق لم يتم الغاءه قبل يردد البعض، لافتًا أن ما حدث وجود اللاعبين وعقد اجتماع مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

وقال جعفر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" الكلام عن الغاء التمرين لم يحدث، الأمور جيدة وكل لاعب كان له وجهة نظر قالها وفي النهاية تفهموا الأمر".

وأضاف، أن أسامة نبيه قدم الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، ومن جانبها الإدارة قبلت الاعتذار حرصا على رغبته في ترك المنصر في هذا التوقيت.

وتابع:" ملف كرة القدم منذ تولي الكابتن حسين لبيب المهمة ليس مُقصر في عمله، لكن تواجة مجلس الإدارة ظروف مالية صعبة جدا".

وأتم تصريحاته:" كل الأمور المالية في طريقها الطبيعي وستحل في أقرب وقت ممكن ، ولا توجد متأخرات سوى مكافأة الفوز بالدوري".