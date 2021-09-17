وائل جمعة: الودية الأولى أمام ليبيريا.. ولسنا مسئولين عن موقف مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح وائل جمعة مدير منتخب مصر، بأن المباراة الودية الأولى التي سيخوضها الفريق تحت قيادة كارلوش كيروش ستكون أمام منتخب ليبيريا، فيما نفى مسئوليتهم عن الموقف الخاص بمصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد ما بدر منه خلال مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم.

وقال وائل جمعة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ترك التحليل من أجل تولى منصبي مع منتخب مصر ليس سهلا، على الإطلاق، لأنني كنت مستقر في المكان الذي أعمل به، لكن أي شيء يخص منتخب مصر أمر لا يمكن النقاش فيه، وأتمنى أن نحقق نفس النجاح الذي حققناه وأنا لاعب".

وامتدح كارلوس كيروش، قائلًا: "مدرب كبير يناسب اسم وسمعة مصر، وله تاريخ كبير وتعامل مع لاعبين وفرق كبيرة، ورغم أنه ليس صغيرا في العمر لكننا شاهدنا الطموح الكبير في عينيه والرغبة في النجاح كأنه يبدأ مسيرته".

أما فيما يتعلق بمساعده الجنوب إفريقي، فقال جمعة: "روجير دي سا كان المدير الفني لنادي أورلاندو بايرتس الذي لعب ضدنا في نهائي دوري الأبطال 2013".

وأوضح أول الخطوات العملية من جانب الجهاز الفني، قائلًا: "سنتابع مباراة كأس السوبر من الملعب، بحضور الجهاز الفني بالكامل، ومن بعد ذلك سوف يتحدد شكل متابعة مباراتي دور الـ16 في كأس مصر، وإعلان أسماء المنتخب سوف يتحدد 26 سبمتبر، وبداية المعسكر في صباح يوم 28 سبتمبر، وسيكون في الأسكندرية".

وتابع: "تم الاتفاق على إقامة مباراة ودية أمام ليبيريا في برج العرب 30 سبمتبر".

وعن موقف محمد صلاح، قال: "نتمنى تواجد محمد صلاح في مباراة ليبيا في مصر، وهناك تواصل مع فيفا وأمامنا بعض الوقت، من الممكن مع تحديث القائمة الحمراء أن يكون هناك تأثير للأمر، وبالطبع صلاح لاعب هام للغاية، وكيروش يتحدث عنه بشكل رائع ويتمنى الاستفادة منه وحديثه أكثر مما نتوقع".

ورد على موقفهم من مصطفى محمد، قائلًا: "الجهاز الفني الموجود في الوقت الحالي ليس طرفا فيما يتعلق بمصطفى محمد، الأمر في يد اتحاد الكرة يتصرف فيه كيفما يشاء، والمدير الفني لا يعرف اللاعبين ولا يعرف الموقف الذي حدث، وسوف نحدد القائمة بشكل طبيعي قبل مواعد المعسكر بـ14 يوما".

وواصل: "كيروش يعرف عمر مرموش وتحدث عنه خلال الاجتماع، وإذا كان هناك فرصة لتواجده فلا مانع، والمدرب يتمنى أن يتم جلب أفضل لاعب للمنتخب".

أما عن إمكانية وجود تعديلات على قائمة الفريق قبل مباراتي ليبيا، قال: "الوقت صعب للغاية وضيق، والمباراة هامة ولا تحتمل التجربة، لكنه شاهد المباريات الماضية وسوف نعمل على اختيار أفضل العناصر".

وعن أرضية الملعب التي سيخوض فيها الفريق مباراة ليبيا، قال: "اللعب على أرضية من العشب الصناعي ليست مشكلة على الإطلاق في الوقت الحالي، وسنحاول التدريب قبل السفر لليبيا على نجيل صناعي لأننا لن نتمكن من التدريب هناك سوى مرة واحدة".

واختتم قائلًا: "اللعب في ليبيا أمر صعب للغاية، وأنا سبق لي اللعب أمام ليبيا مع منتخب مصر وأعرف قوة المنافسة وصعوبتها".