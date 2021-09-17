الامارات | «الأبيض» يتراجع مركزاً واحداً في تصنيف «فيفا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يتراجع مركزاً واحداً في تصنيف «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم في التصنيف الأخير، الخاص بشهر سبتمبر، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موقعه الرسمي، حيث حلّ في المرتبة 69، ليتراجع مركزاً واحداً فقط، بعد أن كان في المركز 68 في تصنيف شهر أغسطس. وبات المنتخب في المركز السابع عربياً، حيث يتصدّر القائمة منتخب تونس (25)، بينما على مستوى المنتخبات العالمية، تتصدر بلجيكا، ثم البرازيل، بينما خطفت إنجلترا المركز الثالث من فرنسا الرابعة.

يذكر أن «الأبيض» حقق أفضل تصنيف له في تاريخه، حين ارتقى إلى المرتبة 42، لكنه تراجع في السنوات الماضية، ومن شأن تحسن نتائج المنتخب في الفترة المقبلة مع استمرار تصفيات كأس العالم 2022، أن يؤدي إلى تحسن ترتيبه في التصنيف العالمي.

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