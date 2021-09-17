الامارات | الجزيرة والإمارات.. ذكريات السداسية تزعج «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة والإمارات.. ذكريات السداسية تزعج «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الجزيرة إلى مواصلة انتصاراته، عندما يلتقي الإمارات في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 6:45 مساء على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، بينما يطلب «الصقور» الحصول على النقطة الأولى للفريق في المسابقة، وسيزعج الفريق الضيف ذكريات آخر مواجهة له أمام الجزيرة في أبوظبي، والتي انتهت بخسارة «الصقور» بستة أهداف دون رد في نوفمبر 2018.

ويمتلك «فخر أبوظبي» في رصيده سبع نقاط في المركز الثالث، بينما يعد الإمارات الفريق الوحيد من دون نقاط، بعدما تم اعتباره خاسراً في الجولة الماضية أمام الظفرة، بداعي ارتكابه خطأ قانونياً في إشراك اللاعبين.

ويدخل الجزيرة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في الجولة الثالثة على النصر، إلى جانب اكتمال صفوف الفريق وخلوها من أي غيابات.

في المقابل، يسعى فريق الإمارات إلى تعديل مساره، بعدما خسر في أول ثلاث جولات أمام شباب الأهلي والعين والظفرة، إذ يأمل الفريق الضيف في الحصول على نقطة على أقل تقدير من حامل اللقب.

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