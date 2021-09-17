الامارات | متفرقات.. البطائح والوصل يُكملان أضلاع المربع الذهبي في كأس سلة الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. البطائح والوصل يُكملان أضلاع المربع الذهبي في كأس سلة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا البطائح والوصل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة» لكرة السلة، أول من أمس، بفوز الأول على فريق الجاليات (بول أبوف آوول) بواقع «93-59»، والثاني على «أكاديمية جام» بنتيجة «91-71».

وانضم البطائح والوصل إلى فريقي الشارقة والنصر اللذين انتزعا مبكراً ووفق نظام البطولة، بطاقة التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي، باحتلالهما في ختام الدور التمهيدي صدارة فرق مجموعتيهما الأولى والثانية، بعد أن جاءت صدارة «العميد» على حساب كل من الوصل و«بول أبوف آوول»، التي قابلها مركز أول لـ«الملك» في المجموعة الثانية على حساب البطائح و«أكاديمية جام».

وفرّط لاعبو «أكاديمية جام» بفرصة بلوغ المربع الذهبي في ظهورهم الأول في مسابقات اتحاد اللعبة، بعدما أنهوا الشوط الأول متقدمين بنتيجة «45-43»، وشهد الشوط الثاني صحوة للاعبي الوصل قادتهم لبسط أفضليتهم المطلقة في نتيجتي الربعين الثالث والرابع «28-14 و20-12»، والفوز في المباراة بفارق 20 نقطة. وفي سيناريو مغاير، لم يجد البطائح صعوبة في تحقيق انتصاره العريض على «بول أبوف آوول» بواقع «24-9 و23-17 و19-11 و27-22».

وبانتصارهما، يضرب البطائح موعداً مع النصر في السابعة والربع من يوم غدٍ في أولى مباريات الدور نصف النهائي، على أن يلتقي في التوقيت ذاته الوصل مع الشارقة، في مواجهتين ستحددان طرفي المباراة النهائية التي ستقام في 21 من الشهر الجاري.

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