الامارات | الحوسني يشارك في إدارة مباراة أنغولا وباراغواي بمونديال الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني يشارك في إدارة مباراة أنغولا وباراغواي بمونديال الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الدولي فهد الحوسني حكماً ثانياً في المباراة التي ستجمع منتخبي أنغولا وبارغواي المقررة، اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات ليتوانيا 2021. وقال اتحاد الكرة، أمس، إن طاقم تحكيم المباراة يضم الأسترالي رايان حكماً أول، والبحريني حسين البحار حكماً ثالثاً، والأميركي جوش يشارك كحكم ميقاتي، والكوستاريكي روني حكماً خامساً. يُذكر أن الحوسني أدار مباراة بنما والتشيك الإثنين الماضي، كما شارك كحكم خامس في مباراة فنزويلا وكوستاريكا.

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