الامارات | خيول الإمارات ترغب بجائزة «السوق الحرة دبي» في «نيوبري»

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول الإمارات ترغب بجائزة «السوق الحرة دبي» في «نيوبري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، اليوم، نحو مضمار «نيوبري» البريطاني العريق، في حفل يستضيف سبعة أشواط على مسافات مختلفة، يبرز منها الشوط الخامس والرئيس «كأس السوق الحرة دبي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «ليستد»، تطمح إلى لقبه ستة من خيول الإمارات، يتقدمها ثلاثة جياد بشعار «غودولفين» مع كل من «السهيل» و«دبي» و«سايلانت سكيب»، بجانب «البشير» المملوك لـ«شادويل»، و«سمبولايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«ويز ثانكس» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

وتستند حظوظ خيول الدولة في انتزاع «كأس السوق الحرة دبي»، على نتائجها القوية في عالم السباقات، يتقدمها «السهيل» و«دبي» الأعلى تصنيفاً في السباق، اللذين يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، خصوصاً أن «السهيل» قادم من انتصارٍ مستحق مطلع الشهر الجاري في سباق لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» جرى على مضمار «هايدوك بارك» على مسافة 1400 متر، يقابلها تقديم «دبي» لمستويات رفيعة في مشاركته الأخيرة السبت الماضي، على مضمار «داونكستر» حين حل وصيفاً في سباق «بارك ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» بفارق ضئيل عن «غلوريوس جورني» البطل.

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