الامارات | متفرقات.. مليحة والجزيرة يطلبان تأكيد صدارة دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. مليحة والجزيرة يطلبان تأكيد صدارة دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب فريقا اليد في ناديي مليحة والجزيرة، تأكيد صدارتهما لبطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، وتسجيل انتصارهما الثاني على التوالي، حين يحلان في الخامسة عصر اليوم ضيفين على فريقي النصر والوصل، في مباراتين لحساب افتتاح الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة. من جهة أخرى، استقبل الأمين العام لاتحاد كرة اليد، ناصر الحمادي، أمس، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، الجزائري سفيان حيواني، تمهيداً لمباشرة عمله في القيادة الفنية لـ«أبيض اليد» الذي يدخل في الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر الجاري، مرحلة التجمع الثانية، استعداداً لخوض البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news