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الامارات | متفرقات.. فيكتوري ينطلق في مونديال الدراجات المائية اليوم

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ فريق الفيكتوري، اليوم، مشواره في منافسات جائزة (ريغيوني - ساردينا) الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية 2021، التي تستضيفها مدينة أولبيا حتى الأحد المقبل بمشاركة كبيرة من نجوم هذه من مختلف أنحاء العالم. ويمثل فريق الفيكتوري في منافسات فئة واقف جي بي 1 البطل سلمان يونس العوضي على متن دراجة (فيكتوري 7) والبطل النمساوي كيفين رايتيرر متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب هذه الفئة في موسمي 2018 و2019 على متن دراجة الفيكتوري رقم 90.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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