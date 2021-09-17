الامارات | متفرقات.. فيكتوري ينطلق في مونديال الدراجات المائية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. فيكتوري ينطلق في مونديال الدراجات المائية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ فريق الفيكتوري، اليوم، مشواره في منافسات جائزة (ريغيوني - ساردينا) الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية 2021، التي تستضيفها مدينة أولبيا حتى الأحد المقبل بمشاركة كبيرة من نجوم هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم. ويمثل فريق الفيكتوري في منافسات فئة واقف جي بي 1 البطل سلمان يونس العوضي على متن دراجة (فيكتوري 7) والبطل النمساوي كيفين رايتيرر متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب هذه الفئة في موسمي 2018 و2019 على متن دراجة الفيكتوري رقم 90.

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