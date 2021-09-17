الامارات | تسديدات.. وليد عبدالكريم.. باحث في التغذية الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. وليد عبدالكريم.. باحث في التغذية الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص الحكم الدولي في بناء الأجسام وليد عبدالكريم، على دراسة البحوث التي تتعلق بالتغذية الرياضية، من خلال المصادر العالمية، بالتعاون مع أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام في دبي. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يتواصل بشكل منتظم مع أفضل الخبراء العالميين، لتأليف كتاب مختص بالتغذية الرياضية في بناء الأجسام واللياقة البدنية.

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