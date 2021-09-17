الامارات | 4 فرق تسعى لبلوغ النقطة السادسة في «تمهيدي الكأس» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق تسعى لبلوغ النقطة السادسة في «تمهيدي الكأس» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لأندية الهواة، بإقامة أربع مباريات تسعى فيها أربعة أندية إلى بلوغ النقطة السادسة، حيث يلعب دبا الحصن مع مصفوت، والرمس مع حتا، والتعاون مع مسافي، بينما في الساعة 5:35 دقيقة يلتقي فريق ستي مع البطائح، وتستكمل الجولة غداً بمباريات الحمرية مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع الذيد، ودبا الفجيرة مع جلف إف سي.

وكانت نتائج الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز الحمرية على جلف إف سي (2-1) ودبا الفجيرة على الجزيرة الحمراء بسباعية نظيفة، والذيد على الفجيرة بهدف نظيف، ودبا الحصن على الرمس (4-1)، وحتا على مصفوت (3-2) واعتبار التعاون فائزاً على ستي (3-صفر)، والبطائح على مسافي (3-صفر) بقرارات لجنة الانضباط.

ويرغب دبا الحصن في تأمين الفوز اليوم، لاستكمال البداية القوية التي ظهر بها في البطولة، والأمر نفسه بالنسبة لفِرَق البطائح والتعاون وحتا والحمرية ودبا الفجيرة والذيد.

وتعد مواجهة الحصن مع الرمس الأهم، لكون نتيجتها قد تفرض واقعاً جديداً في المنافسة على بطاقة التأهل، وستسهم نتائج الجولة الحالية في رسم ملامح الفرق التي ستضمن بطاقة الصعود للدور التمهيدي الثاني، وهي الفرق التي حققت الفوز في الجولة الأولى. وتملك جميعها ثلاث نقاط، وسيقود فوز أي منها إلى الاقتراب بشكل كبير من التأهل إلى الدور المقبل في المسابقة، خصوصاً أنها جميعاً تتمتع بمستويات فنية متقاربة وقوية، ما يجعل حسم النتائج مرهوناً بالثواني الأخيرة في المباريات.

برنامج اليوم

دبا الحصن - مصفوت 17:30

الرمس - حتا 17:30

التعاون - مسافي 17:30

ستي - البطائح 17:35

مباريات الغد

الحمرية - الجزيرة الحمراء 17:30

العربي - الذيد 17:30

دبا الفجيرة - جلف إف سي 17:35

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news