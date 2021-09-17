الامارات | اتحاد الدراجات يبدأ موسمه بسباق نزوى في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يبدأ موسمه بسباق نزوى في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم اتحاد الدراجات، اليوم، أول سباقات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، في مدينة نزوى بالشارقة، (سباق الفردي العام لمسافة 66 كم للرجال و33 كم للإناث)، بمشاركة مختلف الفئات من ممثلي الأندية، وهي: الكبار، وتحت 23 سنة، وهواة مواطنين، وفرق فوق 40 سنة وتحت 40 سنة، وهواة مواطنين فوق 40 سنة وتحت 40 سنة، وهواة مقيمين، وإناث.

وأكد رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، في تصريح صحافي، أن «اللجنة الفنية في الاتحاد برئاسة خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة اعتمدت في وقت سابق اللائحة الفنية الجديدة للاتحاد، وجدول سباقات وبطولات الموسم بعد الاطلاع عليه واعتماده، وتمنى بوعصيبة موسماً ناجحاً ومميزاً يضاف إلى النجاحات التي حققها المجلس الحالي خلال الموسم الماضي».

وأشار بوعصيبة إلى أن «الموسم الجديد سيشهد توفير نظام الكتروني لدقة وسرعة استخراج النتائج والعديد من التسهيلات التي تضمن تحقيق النجاح، لضمان نجاح الموسم وخروجه بالشكل الذي يليق باسم ومكانة الاتحاد وبقيمة رياضة الدراجات على مستوى الدولة».

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