شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يهدد بكسر سطوة الهلال في ملعب «فيصل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود فريق الهلال الكروي الأول غدا لساحة المنافسات المحلية بعد توقف موقت في لقائه المؤجل أمام الفيحاء بسبب ارتباطاته بالمشاركة في دوري آسيا، إذ سيواجه عند الساعة الـ 6.30 مساء فريق الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال اللقاء وهو منتش بالفوز على نادي استقلال الإيراني وصعوده لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد وداعه المؤقت مبارياته في الدوري أمام فريق الباطن والذي انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد كسب لقاءي التعاون والطائي، ليتواجد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط . ويسعى غدا إلى التربع على عرش الدوري بانتظار تعثر منافسيه في مباريات الجولة.

وسيفتقد الفريق قائده سلمان الفرج الذي تعرض للإصابة في مفصل قدمه اليمنى بعد في مشاركته لزملائه في لقاء الاستقلال الإيراني الماضي.

وينتظر أن يزج المدير الفني للفريق ليوناردو جارديم بمحمد كنو في منطقة محور الارتكاز بجوار الكولومبي جستافو كويلار، في حين يعود البيروفي أندريه كارليو للمشاركة بعد أن استبعد عن قائمة الفريق الآسيوية بسبب مشاركته منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 مع زميلة جوستافو كويلار.

في حين يأمل فريق الاتفاق بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي في تحقيق الفوز الأول له في الدوري، حيث لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة أمام فريق الباطن. وتعادل في 3 جولات أمام فرق الشباب وأبها والرائد. فيما لم يخسر الفريق منذ بداية الموسم في الدوري إذ يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

وسيشهد اللقاء عودة لاعبه الخطر محمد الكويكبي بعد تعافيه من الإصابة إلى جانب مشاركة مدافعه الجزائري الدولي أيوب عبد اللاوي لأول مرة بعد تقيده ضمن الانتقالات الصيفية التي أغلقت نهاية أغسطس الماضي.

يخوض غدا محترف الاتفاق التونسي نعيم سليتي، جناح فريق الاتفاق مواجهته الرابعة أمام المدير الفني للهلال البرتغالي ليوناردو جارديم.عندما كان يلعب في ليل وديجون والأخير كان يدرب موناكو في الدوري الفرنسي.

قبل المواجهة:

