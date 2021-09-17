أخضر الطائرة يتغلب على هونج كونج في الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة على نظيره هونج كونج بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات مجموعة تحديد المراكز من 9 ـ 16 في المباراة التي جمعتهما على الصالة الرياضية في فونابشي في العاصمة اليابانية طوكيو التي تحتضن نهائيات البطولة الآسيوية الـ 21 للكرة الطائرة. وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25 - 12)، (25 - 18)، و(25 - 19)، حيث لم يجد الأخضر أي صعوبة في فرض سيطرته على مجريات المباراة التي تسيدها بالكامل وسط تميز لاعبيه في الضربات الساحقة وحائط الصد الذي مكنهم من حصد النقاط والفوز بالمباراة.



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