الصدارة وأنسيلمو يشعلان مواجهة النصر والاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أقوى مواجهات الجولة الخامسة يلتقي النصر بضيفه الاتحاد في المباراة التي تلعب على ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

فارق النقاط الثلاث وقصة خطف اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس وقبله الكاميروني فينسنت أبوبكر وأيضا التفوق الاتحادي في آخر 6 مواجهات كلها عوامل تلهب وتشعل أول مواجهات (الأربعة الكبار).

يتصدر الاتحاد حاليا برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه للفوز في ثلاث مباريات متتالية بعد البداية السيئة أمام الفيحاء والتي خسرها بهدف دون مقابل، لكنه استطاع بعد ذلك النهوض والتطور تدريجيا حتى حقق فوزا كاسحا على ضيفه أبها في الجولة الماضية (6-1) ليحصل على لقب أقوى هجوم في البطولة بفارق 3 أهداف عن فريقي النصر والاتفاق.

وعلى مستوى الدفاع يأتي الفريق الاتحادي في المرتبة الرابعة كأقوى دفاع، حيث لم يلج مرماه سوى 3 أهداف، بفارق هدف عن النصر الذي ولج مرماه (4 أهداف)، رغم أن النصر يمتلك مباراة مؤجلة أمام الطائي بسبب مشاركته في دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.

وكما يعيش الاتحاد فترة رائعة، أيضا النصر صاحب الأرض والجمهور يعيش فترة رائعة، حيث يعتبر من المنافسين على صدارة الدوري السعودي إضافة إلى تأهله لدور الثمانية في البطولة الآسيوية، ويحتل النصر المركز السابع برصيد 6 نقاط من (3 مباريات) وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد.

وبالعودة لآخر 6 مواجهات بينهما حقق النصر فوزا يتيما على الاتحاد في عام 2018 لينجح الاتحاد فيما بعد في تحقيق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في 3 مباريات.

وعلى مستوى تاريخ دوري المحترفين التقى الفريقان في 26 مباراة كسب النصر منها 11 مباراة فيما فاز الاتحاد في 7 وحضر التعادل في 8.

غموض في مشاركة الوافدين الجدد

تبدو فرصة مشاركة البرازيلي أنسيلمو مع النصر والمالي يوسف نياكاتي مع الاتحاد ضعيفة، وذلك بسبب عدم جاهزيتهما البدنية، حيث من المتوقع أن يكونا ضمن قائمة البدلاء، وأن تكون مشاركتهما حسب النتيجة، وربما تكون في آخر ثلث ساعة من المباراة.

نقاط قوة النصر







سلطان الغنام



أندرسون تاليسكا



أبوبكر فينسنت



عبدالرزاق حمدالله



نقاط قوة الاتحاد