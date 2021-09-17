الزمالك يكشف حقيقة هروب كارتيرون بسبب مشاكل

الشارقة - اميمة ياسر - نفى مسؤولو الزمالك الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن تدريب القلعة البيضاء بسبب بعض المشاكل التي ظهرت في الفريق خلال الآونة الأخيرة.

وأكد مسؤولو النادي أن باتريس كارتيرون يتواجد في القاهرة وحضر لمقر النادي اليوم لقيادة التدريب بصورة طبيعية استعدادا للمباريات المقبلة في كأس مصر والدوري.

جدير بالذكر أن الفرنسي كارتيرون يرتبط بعقد مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وكان المدرب قاد الزمالك للفوز ببطولة الدوري الممتاز في الموسم الأخير.