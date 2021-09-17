شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: عودة النقاز فى صالح الزمالك ولا أنوى الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك إن هدفهم الحالى هو فتح صفحة جديدة مع كل من له علاقة بالرياضة سواء الوزارة، الكيانات، وكافة الأندية الرياضية في مصر مؤكدا أن الأبيض قدم موسم استثنائي في كافة الألعاب الجماعية، وحصل علي 6 بطولات من أصل 8 لعبهم هذا الموسم.

أكد لبيب في تصريحات تلفزيونية أنه يشعر بوجود إعلام موجه ضد نادى الزمالك موضحا أنه لا ينظر إلى مصلحته الشخصية ولا ينوى الترشح لانتخابات النادى لافتا إلى هناك قضايا دولية ضد نادى الزملك تصل إلى 17 مليون دولار نجحوا في التوصل لدفع 2 مليون و300 ألف دولار منهم.

وتحدث لبيب عن التعاقد التونسي حمدى النقاز قائلا:" الانتقادات التي توجه للجنة بسبب النقاز تشعرني بأننا لم نحصد أي بطولة هذا الموسم وتعاملنا مع الملف بالشكل الأمثل وعودة اللاعب ليست في صالحنا ولكن في صالح نادي الزمالك، وهناك لاعبين عادوا لأنديتهم بعد أن رفعوا قضايا ضدهم دون ذكر أسماء".

ومن ناحية أخري كشف مسئولو اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن منع نادى الزمالك من قيد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للدورى الجديد 2021 - 2022.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة التى تدير الجبلاية حاليا رفضت اعتماد القائمة الأولية للاعبى الزمالك التى تضم اللاعبين القدامى، بسبب المستحقات المتأخرة للجبلاية لدى الزمالك، لكن هذا الرفض لا يعنى أحقية لاعبى الزمالك فى الرحيل فى أى وقت لأنه بالفعل تم تسجيل أسماء اللاعبين على "السيستم"، ولكن لن يتم استخراج كارنيهات الموسم الجديد للاعبين الا بعد سداد المستحقات المتأخرة أو جدولتها والتى تبلغ 52 مليون جنيه، ولا يحق للاعبين المشاركة فى أى مباريات بدون هذه الكارنيهات.

أما فيما يتعلق باللاعبين الجدد، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك أمامه مهلة حتى 7 أكتوبر المقبل لقيد صفقاته الجديدة ولن يتم قيد أى لاعب جديد أيضا إلا بعد سداد المستحقات أو جدولتها أيضا.

وتطرق مسئولو اتحاد الكرة إلى الأنباء التى ترددت مؤخرا حول وصول خطاب من الفيفا بمنع الزمالك من القيد فى فترتىّ انتقالات قادمتين بسبب حصوله على خدمات اللاعب حسام أشرف رغم توقيعه لناد أخر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم لم يتسلموا خطابا رسميا من الفيفا بخصوص هذا الامر حتى الأن.