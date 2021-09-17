شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس، 16 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلى يهزم البنك فى انطلاق دورى المحترفين لكرة اليد، و أسامة نبيه خارج جلسة إدارة الزمالك مع جهاز الفريق بسبب تغيير موعد الاجتماع.

الأهلى يهزم المقاولون بهدف الشحات استعداداً للسوبر المحلى

فاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المحلية.

الأهلى يرفض التفريط فى جهود بدر بانون بفرمان من موسيمانى

رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة مناقشة أى عروض للمغربى بدر بانون مدافع الفريق الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى ظل حاجة الجهاز الفنى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لجهود اللاعب فى الموسم الجديد، ويتمسك الأهلى باستمرار بدر بانون ولا يُفكر فى الاستغناء عنه رغم تلقيه عروض مميزة فى الاونة الاخيرة، كما أن بيتسو موسيماني يرفض التخلى عن المدافع المغربي باعتباره من ركائز دفاع الأهلى وأحد أهم الأسماء التي يصعب تعويضها بسهولة.

أسامة نبيه خارج جلسة إدارة الزمالك مع جهاز الفريق بسبب تغيير موعد الاجتماع

تنعقد في الوقت الحالي، جلسة بين إدارة نادي الزمالك مع جهاز الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل الإستماع إلى مطالب الجهاز بشأن الأزمات المتواجدة داخل الفريق، وحتى الآن لا يتواجد أسامة نبيه المدرب العام الذي تقدم باستقالته في هذه الجلسة حيث كشف مصدر مقرب منه أنه توجه إلى مبنى الإدارة من أجل حضور الاجتماع الذي كان مقرر له الرابعة عصراً إلا أن ارتباط الإدارة ببعض الأمور أدى إلى تأخير موعد الإجتماع ليتوجه نبيه إلى مبنى الكرة منتظرا الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن استقالته.

عامر حسين يعتذر عن ترشحه لرابطة الأندية باتحاد الكرة

اعتذر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق ورئيس منطقة الإسكندرية الحالي، عن قبول ترشحه لرابطة الأندية المحترفة التى تدير مسابقة الدورى الموسم المقبل، بعدما تم ترشيحه من قبل نادى سموحة.

الزمالك يصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل الراحة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مستحقاته كاملة بما فيها المكافات والمتأخرات، وهو الوحيد الذى حصل علي راتبه حتي شهر أغسطس الماضي.

منتخب مصر يقترب من مواجهة ليبيريا وديا 30 سبتمبر