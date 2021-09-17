شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك يقبل اعتذار أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فاروق جعفر مجلس الزمالك السابق ان أسامة نبيه مدرب فريق الزمالك تقدم باعتذار عن الاستمرار مع الفريق والمجلس وافق على اعتذاره ، وأضاف جعفر فى تصريحات لبرنامج مساء اون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت ان مجلس الزمالك برئاسة حسين لييب لم يُقصّر فى اى شى بل ان الازمة المالية كبيرة ، وهذا امر يحدث فى كل الأندية وهذا شى طبيعى ، فالفريق حصل على كل المكافآت عدا مكافأة الدورى

وعن اللاعبين ، قال جعفر انهم تفهموا الأمر ولكن أسامة نبيه اعتذر بشكل مفاجئ رغم انه عمل بحب وجد وله كل التحية والشكر.

وأصدر أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، وجاء نص البيان كالتالى: "جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل.