شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه السكة الحديد وديا السبت بالأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية بعد غد ، السبت ، في معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية في إطار استعداداته للموسم الجديد ، وبدأ بيراميدز معسكراً مغلقاً في الإسكندرية يستمر حتى الأربعاء المقبل، يخوض خلاله الفريق تدريبات مكثفة وفترة إعداد تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، تحضيرا لخوض أولى المواجهات الرسمية أمام سموحة في كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في السادسة من مساء يوم ٢٤ سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويخوض بيراميدز المباراة الودية الأولى أمام فريق نادي السكة الحديد على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية في السادسة من مساء السبت في إطار معسكره الحالي.