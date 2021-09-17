شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: صلاح هنأنى بمنصب مدير المنتخب ولم نتدخل فى أزمة مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة مدير المنتخب الوطنى، تفاصيل حديثه مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب الفراعنة، بعد اختيار وائل جمعة في منصب مدير المنتخب الوطنى، وقال جمعة في تصريحات عبر برنامج "ملعب بى أون تايم": القرار لم يكن سهلاً أن أترك التحليل وأتحول إلى مدير المنتخب ولكن لا يمكن أن أتأخر على طلب مصر، وأتمنى أكون على قدر المسؤولية وأحقق نجاحات مثلما حققت وأنا لاعب.

أَضاف: مصر كسبت مدرب ممتاز ومناسب لإسم ومكانة منتخب مصر، كيروش عمل مع أسماء ونجوم كبيرة ورغم أنه كبير في السن إلا أننا رأينا فيه طموح الشباب وكأنه يبدأ طريقه كمدرب شاب، وسأل على كبيرة وصغيرة رغم أنه يتواجد منذ 48 ساعة فقط.

وعن خطة المنتخب في الفترة المقبلة قال صخرة الكرة المصرية: الأمور واضحة بالنسبة للمساعدين في الجهاز الفنى، والحضرى مسؤول عن جزء حراس المرمى، وكيروش طلب من ضيا ومحمد شوقى بعض الأمور الخاصة باللاعبين، كيروش وضع خطة لمتابعة مباراة السوبر وبعد ذلك مباريات الكأس والجهاز كله سيتابع السوبر بين الأهلى والطلائع وإعلان أسماء المنتخب سيكون يوم 26 سبتمبر وبداية المعسكر يوم 28 سنتجمع في فندق ونسافر على الأسكندرية مباشرة وسنواجه ليبيريا في برج العرب يوم 30 سبتمبر وستقام في نفس موعد مباراة ليبيا.

أضاف متحدثاً عن حواره مع محمد صلاح: نتمنى أن يكون محمد صلاح متواجد معنا وسنتواصل مع الفيفا ومع التحديث الذي سيتم عمله بخصوص القائمة الحمراء لكورونا نتمنى أن يكون هناك تغيير، وكيروش تحدث عن محمد صلاح بشكل ممتاز ويريد الاستفادة من كل قدراته، محمد صلاح تحدث معى بعد تولى المنصب وتمنى لى التوفيق، والجهاز الموجود حالياً لا يتحمل أى شئ بخصوص مصطفى محمد والأمر كله بيد اتحاد الكرة، وكيروش سيأخذ فكرة عن اللاعبين في المباريات المقبلة، وبدأ من الأمس بالفعل متابعة مباريات سابقة.

واصل: كيروش يعرف عمر مرموش وتحدث عنه اليوم وسيكون له فرصة، كيروش يبحث عن الأفضل دائماً، الوقت صعب لضم عناصر جديدة والمباراة لا تحتمل التجربة أمام ليبيا ولكن سنتابع كل العناصر.

أكمل: طلبنا من اتحاد الكرة حضور الجماهير في مباراة ليبيا وكيروش طلب هذا، التطور في النجيل الصناعى أصبح متطور الآن وإذا كان هناك فرصة في معسكر الإسكندرية سنتدرب على نجيل صناعى، ولكن كل التفكير حالياً في المباراة الأولى، نلعب لمنتخب مصر وطموحات 100 مليون مصرى يتمنى رفع إسم بلده وأتمنى أن يقدر اللاعبين هذا الأمر.