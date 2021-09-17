7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس، 16 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلى يهزم المقاولون بهدف الشحات استعداداً للسوبر المحلى، و أسامة نبيه خارج جلسة إدارة الزمالك مع جهاز الفريق بسبب تغيير موعد الاجتماع.

الأهلى يهزم المقاولون بهدف الشحات استعداداً للسوبر المحلى

فاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المحلية.

أسامة نبيه خارج جلسة إدارة الزمالك مع جهاز الفريق بسبب تغيير موعد الاجتماع

تنعقد في الوقت الحالي، جلسة بين إدارة نادي الزمالك مع جهاز الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل الإستماع إلى مطالب الجهاز بشأن الأزمات المتواجدة داخل الفريق، وحتى الآن لا يتواجد أسامة نبيه المدرب العام الذي تقدم باستقالته في هذه الجلسة حيث كشف مصدر مقرب منه أنه توجه إلى مبنى الإدارة من أجل حضور الاجتماع الذي كان مقرر له الرابعة عصراً إلا أن ارتباط الإدارة ببعض الأمور أدى إلى تأخير موعد الإجتماع ليتوجه نبيه إلى مبنى الكرة منتظرا الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن استقالته.

حمدى الونش يخضع لجلسة علاج بالحجامة قبل العودة للزمالك.. فيديو

نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، فيديو عر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال خضوعه لجلسة علاج طبيعى وعلاج بالحجامة، وذلك قبل انتظامه في تدريبات نادى الزمالك استعداداً لباقى مباريات كأس مصر والموسم الجديد.

سيراميكا يقرر إستعادة ثلاثى الاعارات حمزة وبهاء والملوانى

قرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، استعادة ثلاثى المعارين، حمزة مجدي مهاجم فريقه المعارلنادي اسوان، ومصطفى بهاء بعد انتهاء إعارته فى أبو قير للاسمدة، وعلي الملواني بعد انتهاء إعارته في نادي بورتو.

عامر حسين يعتذر عن ترشحه لرابطة الأندية باتحاد الكرة

اعتذر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق ورئيس منطقة الإسكندرية الحالي، عن قبول ترشحه لرابطة الأندية المحترفة التى تدير مسابقة الدورى الموسم المقبل، بعدما تم ترشيحه من قبل نادى سموحة.

الزمالك يصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل الراحة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مستحقاته كاملة بما فيها المكافات والمتأخرات، وهو الوحيد الذى حصل علي راتبه حتي شهر أغسطس الماضي.

بيراميدز يبدأ معسكر برج العرب.. ومشاركة فخر الدين بن يوسف

شارك المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لأول مرة في تدريبات فريق نادي بيراميدز خلال معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بعد التحاقه بالمعسكر خلال الساعات الماضية.