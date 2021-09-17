شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف فى أول تدريب مع بيراميدز: تحدٍ جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسى فخر الدين بن يوسف، عن سعادته بالانتقال إلى نادى بيراميدز، قادما من النادى الإسماعيلى، مؤكدا أنه تحد جديد له خلال مسيرته الكروية ومشواره مع الساحرة المستديرة.



فخر الدين بن يوسف

ونشر بن يوسف، صورا له خلال مشاركته فى تدريبات بيراميدز، صحبها بتعليق: "تحدٍ جديد، ولكن دائمًا بنفس الأهداف.. بيراميدز".



فخر الدين بن يوسف

وأعلن بيراميدز تعاقده مع فخر الدين في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات قادمة، ووصل اللاعب خلال الساعات الماضية للقاهرة ومنها إلى برج العرب حيث انضم للمعسكر وشارك فى أول تدريباته مع الفريق صباح اليوم.



فخر الدين بن يوسف

ودخل فريق بيراميدز، معسكرا مغلقا صباح الأربعاء، بمدينة برج العرب، تحت قيادة ايهاب جلال ويستمر حتى الأربعاء المقبل، يخوض خلاله الفريق تدريباته على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب خوض مباراة ودية، استعدادا لبدء المشوار المحلى ومواجهة سموحة المحدد لها يوم 24 سبتمبر الجارى على استاد السويس فى إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.







