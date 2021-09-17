شكرا لقرائتكم خبر عن قيد لاعبى الزمالك على سيستم الجبلاية وانتظار سداد 52 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن منع نادى الزمالك من قيد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للدورى الجديد 2021 - 2022.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة التى تدير الجبلاية حاليا رفضت اعتماد القائمة الأولية للاعبى الزمالك التى تضم اللاعبين القدامى، بسبب المستحقات المتأخرة للجبلاية لدى الزمالك، لكن هذا الرفض لا يعنى أحقية لاعبى الزمالك فى الرحيل فى أى وقت لأنه بالفعل تم تسجيل أسماء اللاعبين على "السيستم"، ولكن لن يتم استخراج كارنيهات الموسم الجديد للاعبين الا بعد سداد المستحقات المتأخرة أو جدولتها والتى تبلغ 52 مليون جنيه، ولا يحق للاعبين المشاركة فى أى مباريات بدون هذه الكارنيهات.

أما فيما يتعلق باللاعبين الجدد، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك أمامه مهلة حتى 7 أكتوبر المقبل لقيد صفقاته الجديدة ولن يتم قيد أى لاعب جديد أيضا إلا بعد سداد المستحقات أو جدولتها أيضا.

وتطرق مسئولو اتحاد الكرة إلى الأنباء التى ترددت مؤخرا حول وصول خطاب من الفيفا بمنع الزمالك من القيد فى فترتىّ انتقالات قادمتين بسبب حصوله على خدمات اللاعب حسام أشرف رغم توقيعه لناد أخر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم لم يتسلموا خطابا رسميا من الفيفا بخصوص هذا الامر حتى الأن.