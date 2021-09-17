شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 16 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس، 16 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلى يهزم البنك فى انطلاق دورى المحترفين لكرة اليد، و الأهلى يرفض التفريط فى جهود بدر بانون بفرمان من موسيمانى.

الأهلى يهزم المقاولون بهدف الشحات استعداداً للسوبر المحلى

فاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المحلية.

الأهلى يهزم البنك فى انطلاق دورى المحترفين لكرة اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 31/28 فى إطار أول مواجهات دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2020/2021 ، ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى فى ثان جولات دورى المحترفين غدا الجمعة مع أكتوبر فى السادسة مساء .

الأهلى يرفض التفريط فى جهود بدر بانون بفرمان من موسيمانى

رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة مناقشة أى عروض للمغربى بدر بانون مدافع الفريق الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى ظل حاجة الجهاز الفنى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لجهود اللاعب فى الموسم الجديد، ويتمسك الأهلى باستمرار بدر بانون ولا يُفكر فى الاستغناء عنه رغم تلقيه عروض مميزة فى الاونة الاخيرة، كما أن بيتسو موسيماني يرفض التخلى عن المدافع المغربي باعتباره من ركائز دفاع الأهلى وأحد أهم الأسماء التي يصعب تعويضها بسهولة.

مصدر بالأهلى: جميع اللاعبين حصلوا على لقاح كورونا قبل الموسم الجديد

كشف مصدر بالنادى الاهلى أن الادارة الطبية بالقلعة الحمراء انتهت من منح كل اللاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى لقاح كورونا استعداداً للموسم الجديد، وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" ادارة الاهلى الطبية استغلت فترة الراحة لإنهاء ملف تطعيم اللاعبين والجهاز الفنى والادارى استعداداً للمرحلة المقبلة التى تنتظر ارتباطات كثيرة للمارد الاحمر تتطلب سلامة كل فرد فى المنظومة".

الأهلي يتجه للإسكندرية اليوم لبدء معسكر "السوبر المحلى"

يتجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم ،الخميس، عقب ودية المقاولون العرب من أجل بدء المعسكر المغلق الذي يستعد من خلاله الفريق لمباراة السوبر المحلي المقرر لها الثلاثاء المقبل بإستاد برج العرب ، والتى قالت تقارير إعلامية جزائرية الساعات الماضية عنها أنها ستُدار بصافرة جزائرية للحكم الدولي مصطفى غربال.

موسيمانى يحذر بيرسى تاو من اللعب مصاباً بعد واقعة منتخب جنوب افريقيا

عقد الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى جلسة مع الوافد الجديد بيرسى تاو حذره خلالها من خطورة تكرار اللعب مصاباً مرة أخرى مثلما حدث له مؤخراً مع منتخب جنوب افريقيا لتتفاقم إصابته ويغيب فترة طويلة عن بداية رحلته مع القلعة الحمراء، وطالب موسيمانى لاعبه بتوخى الحذر مستقبلا من خطورة هذه القرارات مشدداً على ضرورة رفض تناول المسكنات لخوض المباريات مصاباً .

حازم الحديدى يكشف مصير كهربا والشحات ووليد سليمان مع الأهلى

كشف حازم الحديدي وكيل اللاعبين، أنه تم الاتفاق بين الأهلي وعمرو السولية على تجديد عقده، قائلا: "قريبًا سيتم إعلان ذلك بشكل رسمي، ومحمد الشناوي وكهربا متواجدان مع الأهلي ولا يوجد أي شيء بشأنهما".

"ماسك" أكرم و"قوة" ميكسيونى الأبرز فى ودية الأهلى والمقاولون.. صور

نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على تويتر، صوراً من اللقاء الودى الذى يجمع الفريق الأحمر حالياً بنظيره المقاولون العرب بالتتش ، ضمن استعدادات الأهلى لكأس السوبر المصرى أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل.