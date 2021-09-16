الامارات | ميسي يرفع عدد متابعي سان جيرمان في "إنستغرام"

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرفع عدد متابعي سان جيرمان في "إنستغرام" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل ازدياد عدد متابعي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، منذ انتقال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه بشكل رسمي في أغسطس الماضي، قادما إليه من نادي برشلونة الإسباني، إذ وصل عدد متابعي حساب النادي إلى 50 مليون متابع، علما بانه قبل نحو شهر من الآن كان عدد متابعي النادي الفرنسي على حسابه الرسمي عبر إنستغرام يبلغ 20 مليون متابع، لكنه ارتفع بشكل مفاجئ إلى أكثر من 43 مليونا.

وازدادت شعبية النادي الفرنسي بشكل كبير منذ أن حسم صفقة انضمام النجم الارجنتيني الكبير إلى صفوفه في إنجاز تاريخي غير مسبوق يحسب للنادي الفرنسي. ويبلغ عدد متابعي ميسي على صفحته الرسمية عبر إنستغرام 265 مليون متابع. وبات ميسي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان لمدة عامين، بعد مسيرة حافلة قضاها مع النادي الكتالوني.

واحدث الرحيل المفاجئ لميسي من صفوف برشلونة خسائر كبيرة للنادي الإسباني على الأصعدة كافة لاسيما على الصعيد المادي والمعنوي نظرا للشعبية والمكانة العالمية الكبيرة التي يتمتع بها ميسي، بعدما قضى معه 17عاما فاز بألقاب وحقق أرقاما قياسية. ومنذ لحظة انتقاله إلى النادي الفرنسي قام بميسي بتغيير رقم قميصه من 10 إلى 30.

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