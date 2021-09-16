الامارات | فحص «بي سي آر» حضور الدوري بـ 25 درهماً

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «بي سي آر» حضور الدوري بـ 25 درهماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن عقد شراكة مع «ياس كلينيك» كشريك رسمي مزود لخدمات الرعاية الصحية لدوري أدنوك للمحترفين، لإجراء فحوص مسحة الأنف «بي سي آر» لـ«كوفيد-19» للأندية المحترفة، تشمل اللاعبين والعاملين في المباريات، وممثلي وسائل الإعلام والجماهير التي تحضر المباريات اعتباراً من الجولة الرابعة، ويمتد حتى نهاية الموسم، بسعر 25 درهماً، مقدمة من الرابطة.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن ذلك «يأتي ضمن مبادرات رابطة المحترفين التي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية ذات العلاقة بالمسابقات وجماهير الأندية».

وأكدت أنه «بناء على الاتفاق المبرم، سيتم إجراء اختبار مسحة الأنف (بي سي آر) وتقديم خدمات الرعاية الصحية، في جميع الملاعب، حسب جدول تعلنه الرابطة عبر موقعها الرسمي قبل كل جولة، ويتعين على الجماهير إبراز تذكرة المباراة وبطاقة الهوية للاستفادة من الخدمة». أما بالنسبة للمنتسبين للأندية والإعلام، فيتعين عليهم تقديم بطاقة الاعتماد المسلّمة لهم من الرابطة، بالإضافة إلى بطاقة الهوية.

وعبر المدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني، عن سعادته بالشراكة مع «ياس كلينك»، مزود الرعاية الصحية الرائد والقائم على البحث العلمي في أبوظبي، وقال: «نسعى من خلال هذه الشراكة لتوفير خدمات فحص (كورونا) للجماهير والأندية والعاملين في المباريات في موقع النادي تسهيلاً للإجراءات وتماشياً مع الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)».

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