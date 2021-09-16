الامارات | 4 مواطنين يتحدّون أبطال العالم على رقعة «الشارقة ماسترز»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواطنين يتحدّون أبطال العالم على رقعة «الشارقة ماسترز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الخامسة من مساء اليوم، منافسات النسخة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية ممثلين

لـ30 دولة يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 60 ألف دولار.

ويمثل الإمارات في بطولة الماسترز عدد من اللاعبين الدوليين، أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن والأستاذ الدولي سعيد إسحاق، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان.

وكان سالم عبدالرحمن قد خضع لمعسكر تحضيري لمدة أسبوع استعداداً للمشاركة في بطولة الشارقة ماسترز الدولية.

والتقى سالم خلال المعسكر الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير مالاخوف، وجرت بينهما عدة لقاءات ودّية، وجاءت النتائج النهائية بفوز سالم في مباريات الخاطف بتقدمه بثماني نقاط مقابل أربع للروسي، فيما ساد التعادل في مباريات السريع والكلاسيك بواقع 2/‏‏2، وانتهت المواجهة بينهما في الكلاسيك، بالنتيجة ذاتها.

كما ستنطلق في التوقيت نفسه بطولة التحدي، التي سيشارك فيها 20 لاعباً دولياً مقسمين إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 10 لاعبين، بهدف تطوير التصنيف الدولي، وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين.

من جهته، قال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في تصريحات صحافية إن «مثل هذه البطولات الكبرى تمنح للاعبي أندية الدولة والمنتخب فرصة مثالية للاحتكاك والاستفادة من هؤلاء اللاعبين المخضرمين».

وأضاف أن «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أصبح مقصداً لكل أبطال العالم، بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها على مستوى التنظيم، والخبرة التي اكتسبها من البطولات الكبرى التي نظمها سابقاً مثل بطولات الغراند براي للرجال والسيدات، وبطولة نجوم العالم، والنسخ السابقة لبطولة الماسترز».

وأوضح أن النسخة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز ستقام وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، إذ سيتم إخضاع كل اللاعبين المشاركين وفريق العمل بالبطولة لمسحة (بي سي آر) كل 48 ساعة، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع، وبما يتسق مع الأنظمة المتبعة في الدولة في هذا الشأن.

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