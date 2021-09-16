ضمك أمام الشباب لا يفوز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح فريق ضمك في تحقيق فوزه الأول أمام خصمه الشباب عندما يستضيفه مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن مواجهات الجولة الخامسة. وكان ضمك منذ صعوده لدوري المحترفين التقى بالشباب في 4 لقاءات انتهى اللقاء الأولى بالتعادل وحقق الشباب الفوز في الثلاثة لقاءات الأخيرة. ويأمل مدرب ضمك الكرواتي كريسيمير ريزيتش في المحافظة على النتائج الإيجابية الأخيرة لفريقه. من جانبه يسعى شاموسكا لتحقيق الانتصار الثاني له بعد فوزه في الجولة الماضية أمام الحزم بهدفين نظيفين بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة في بداية مشواره مع الشباب.

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