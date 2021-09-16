شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 16 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس، 16 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، أسامة نبيه خارج جلسة إدارة الزمالك مع جهاز الفريق بسبب تغيير موعد الاجتماع، الزمالك يصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل الراحة.

أسامة نبيه خارج جلسة إدارة الزمالك مع جهاز الفريق بسبب تغيير موعد الاجتماع

تنعقد في الوقت الحالي، جلسة بين إدارة نادي الزمالك مع جهاز الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل الإستماع إلى مطالب الجهاز بشأن الأزمات المتواجدة داخل الفريق، وحتى الآن لا يتواجد أسامة نبيه المدرب العام الذي تقدم باستقالته في هذه الجلسة حيث كشف مصدر مقرب منه أنه توجه إلى مبنى الإدارة من أجل حضور الاجتماع الذي كان مقرر له الرابعة عصراً إلا أن ارتباط الإدارة ببعض الأمور أدى إلى تأخير موعد الإجتماع ليتوجه نبيه إلى مبنى الكرة منتظرا الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن استقالته.

حمدى الونش يخضع لجلسة علاج بالحجامة قبل العودة للزمالك.. فيديو

نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، فيديو عر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال خضوعه لجلسة علاج طبيعى وعلاج بالحجامة، وذلك قبل انتظامه في تدريبات نادى الزمالك استعداداً لباقى مباريات كأس مصر والموسم الجديد.

الزمالك يصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل الراحة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مستحقاته كاملة بما فيها المكافات والمتأخرات، وهو الوحيد الذى حصل علي راتبه حتي شهر أغسطس الماضي.

النقاز يظهر في الزمالك للمشاركة في أول مران مع الفريق بعد العودة

يتواجد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، في مقر النادي لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق للمشاركة في أول مران مع الفريق الأبيض، في أول ظهور له بعد العودة إلى الفريق .

أحمد فتوح لاعب الزمالك في اتحاد الكرة..تعرف علي السبب؟

تواجد أحمد فتوح لاعب الزمالك في اتحاد الكرة للحصول علي المستخقات المالية الخاصة بمنتخب مصر الاوليمبي بعد مشاركتهم موخرا في اوليمبياد طوكيو 2020.

المقاولون العرب يطلب 15 مليون جنيه لانتقال مجلى إلى الزمالك

طلب مسئولو نادي المقاولون العرب 15 مليون جنيه من نادي الزمالك، مقابل الموافقة على انتقال محمد مجلي لاعب وسط الذئاب إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

الإصابة تدفع برزاق سيسيه في قائمة الانتظار بالزمالك حتى يناير

استقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب علي وضع الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك علي قائمة الانتظار حتي يناير المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال شفاء اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في أواخر الموسم الماضي وتسببت في ابتعاده عن الملاعب ما يقرب من 3 أشهر ولا يزال يؤدي برنامج تأهيلي في كوت ديفوار.