شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: محمد صلاح متحمس ويريد خوض مباراتى ليبيا مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطنى إن المهمة صعبة خلال الفترة المقبلة مع الفراعنة مؤكدا أن ضيق الوقت أبرز التحديات التي تواجههم.

أضاف السيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" :" متابعة المحترفين المصريين أهم تكليفات كيروش خلال الفترة المقبلة وهو لديه معرفة ببعض اللاعبين في المنتخب وطلب التعرف على آخرين".

وواصل:" من الممكن ضم وجوه جديدة لقائمة المنتخب خلال الفترة المقبلة كل شيء وارد وكيروش مدرب كبير ويهتم بالتفاصيل الضغيرة وأعطانا تكليفات فنية وهو متحمس للفترة المقبلة".

وتحدث المدرب العام عن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول قائلا:" محمد صلاح متحمس للغاية ويريد خوض مباراتى ليبيا وأتمنى أن تكون إجراءات السفر سهلة".

ومن ناحية أخري اقترب منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، من مواجهة منتخب ليبيريا وديا يوم 30 سبتمبر الجارى استعدادا لمباراتى ليبيا يومى 9 و12 اكتوبر المقبل ، وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبي

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، اجتماعا فور الانتهاء من حفل تقديم المدير الفني، الذى أقيم ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة.

وناقش الجهاز الفني التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق المقبل الذي ينطلق يوم 28 سبتمبر الحالي، استعدادا لمواجهتى ليبيا في تصفيات كأس العالم المقبلة 2022.