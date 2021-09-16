شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه ليبيريا وديا 30 سبتمبر ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اتفاقه على خوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 30 سبتمبر المقبل باستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبي

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، اجتماعا فور الانتهاء من حفل تقديم المدير الفني، الذى أقيم ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة.

وناقش الجهاز الفني التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق المقبل الذي ينطلق يوم 28 سبتمبر الحالي، استعدادا لمواجهتى ليبيا في تصفيات كأس العالم المقبلة 2022.

وأقام الاتحاد المصرى لكرة القدم ظهر الخميس، مؤتمر لتقديم كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد، بعدما وصل القاهرة صباح الأربعاء قادما من موزمبيق عبر الإمارات.

وقال كارلوس كيروش خلال مؤتمر تقديمه مدربا لمنتخب مصر: "سعيد بالاستقبال والجهاز المعاون والاتحاد، ووجودى فى مصر وأنا أكون جزءا من تدريب المنتخب".

وأضاف مدرب المنتخب: "أشعر بالفخر لتدريب الفراعنة واسمحوا لى أن أعتبر نفسى أحد المصريين، ومصر بطل أمم أفريقيا 7 مرات ووصلت 3 مرات لكأس العالم ولها تاريخ مشرف، وقرأت عن التاريخ المصرى وعرفت أنه 7 آلاف سنة حضارة".

وتابع كارلوس كيروش: "مصر تمتلك لاعبين مميزين ويسعون دائما لتحقيق الانتصارات، ونحترم الجميع لكن من اليوم نحن منتخب مصر لا نخاف من أحد".

وأضاف كيروش: "أن كأس العالم ليس أمرا سهلا بل هو هدف صعب، ويسعى إلى تحقيقه، ولا وقت للكلام الكثير، لكنه وقت العمل لاتخاذ القرارات المناسبة وبداية المشوار ومع توفيق الله ومساعدة زملائى والمسئولين فى اتحاد الكرة".

وعن مواجهة ليبيا، أوضح كيروش: "سنلعب المباراة بنفس طريقة كل الفرق بهدف واحد وهو الفوز فى المباراة مع احترامى لكل الفرق، سواء كانت نجيل طبيعى أو صناعى سنلعب على الفوز ولا أعذار، وهم أيضا حين يصلوا إلى مصر سيلعبون على نجيل طبيعي".

وأوضح البرتغالى:"علينا أن نقاتل فى الملعب لتحقيق الفوز، ولنجعل من يلونا فخورين بنا مثلما نفخر بمن سبقونا، ولابد أن يعلم من يرتدى قميص منتخب مصر أنه لا يرتدى مجرد قميص، بل يرتدى أحلام شعب يريد تحقيقها".