شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ينهي أزمة القيد بسبب مستحقات أوتشو وموسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى المقاصة أزمة قيد لاعبيه الجدد لدى اتحاد الكرة بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة لصالح الثنائي الأجنبي الأوغندي خالد أوتشو والنيجيري أودو موسيس.

من جانبه، أكد عصام سراج الدين المدير الرياضي والمتحدث الرسمي باسم نادي المقاصة أن النادي توصل لاتفاق ودي مع خالد أوتشو لسداد مستحقاته المالية والبالغة 200 الف دولار مقابل تنازل اللاعب عن شكواه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أوضح سراج الدين أن نفس الأمر حدث مع موسيس وتم تسوية النزاع مع اللاعب النيجيري بشكل ودي والتنازل عن شكواه، ويصبح من حق النادي قيد صفقاته الجديدة في الوقت الحالي بعد حل أزمة منع القيد.

ووجه عصام سراج الدين الشكر إلى شريف فاروق مدير العلاقات الخارجية بنادي المقاصة والذي بذل جهود مضنية في حل النزاعات الخارجية للنادي والتصالح مع اللاعبين بشكل ودي.