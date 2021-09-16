شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف بعد انضمامه لبيراميدز: أبدأ مرحلة جديدة فى حياتى بإصرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب فخر الدين بن يوسف المنضم مؤخراً إلى فريق بيراميدز، عن سعادته بالمشاركة في أول تدريب له مع فريقه الجديد، وكتب بن يوسف عبر حسابه على انستجرام: اليوم أبدأ مرحلة كروية جديدة في حياتي بكل اصرار و رغبة في مواصلة التعلم و المثابرة كل يوم ، شكرا لمجلس الادارة على هذه الثقة و سنعمل على تحقيق أهداف النادي.



فخر الدين بن يوسف

شارك المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لأول مرة في تدريبات فريق نادي بيراميدز خلال معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بعد التحاقه بالمعسكر خلال الساعات الماضية.

وأعلن بيراميدز تعاقده مع فخر الدين في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات قادمة، ووصل اللاعب خلال الساعات الماضية للقاهرة ومنها إلى برج العرب حيث انضم للمعسكر وشارك في أول تدريباته مع الفريق صباح اليوم.

ودخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا صباح اليوم بمدينة برج العرب تحت يادة ايهاب جلال يستمر حتى الأربعاء المقبل، يخوض خلاله الفريق تدريباته على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب خوض مباراة ودية، استعدادا لبدء المشوار المحلي ومواجهة سموحة المحدد لها يوم ٢٤ سبتمبر الجاري على استاد السويس في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.