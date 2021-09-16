شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطمئن جمهور الأهلى على إصابته: الحكاية كدمة خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن أكرم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جمهور القلعة الحمراء على إصابته التي تعرض لها اليوم في مباراة المقاولون الودية وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، وكتب توفيق عبر "إستورى إنستجرام" :" أنا بفضل الله كويس جدا كل الحكاية كدمة خفيفة".

يخضع أكرم توفيق لأشعة خلال الساعات المقبلة من أجل تحيد حجم إصابته التي تعرض لها في ودية المقاولون العرب والتي غادر على أثرها المباراة.

وتعرض توفيق لإصابة عضلية ليُغادر أرض الملعب وستُحدد الأشعة مصير اللاعب الذي شارك في الودية مُرتدياً "ماسك" في الوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير.



أكرم

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد التتش ضمن استعدادات الأحمر للسوبر المحلي الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش ببرج العرب.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين في ودية اليوم، التي تعد ثاني المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على حالة الجميع بعد العودة من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في السوبر المصري، ويعقبه خوض مباراة إنبي في دور الـ16 لكأس مصر يوم 25 من الشهر الجاري.