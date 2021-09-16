شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية برواندا تحتفل ببرونزية منتخب الطائرة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقامت نور عبد المقصود القائمة بأعمال السفارة المصرية في كيجالي والقنصل المصري بالسفارة علي منتصر حفل عشاء لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة بعد حصد برونزية بطولة أفريقيا التى إختتمت فى رواندا ، وقامت السفارة بعمل حفل عشاء تكريمآ لبعثة المنتخب في إحدي الفنادق الكبري بكيجالي .

وكشف هانى فكرى المدير الإدارى لمنتخب رجال الكرة الطائرة عن عودة البعثة من رواندا فى التاسعة و النصف صباح غداً الجمعة إلى القاهرة بعد حصد الميدالية البرونزية بالفوز على المغرب 3/1 فى تحديد المراكز.



منتخب الطائرة



منتخب الكرة الطائرة في رواندا



منتخب الكرة الطائرة

وخسر منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره التونسى بنتيجة 3/1 بنصف نهائى بطولة أفريقيا ، وفاز منتخب مصر لكرة الطائرة على نظيره الأوغندى بنتيجة 3/1 ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا، ليتأهل إلى نصف النهائى.

وتأهل منتخب مصر لكرة الطائرة إلى الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا بعد التغلب على منتخب المغرب أمس الجمعة بنتيجة 3-1 في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة فى ختام مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية المقامة فى رواندا، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-21، 22-25، 25-18، 25-19.

كما فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول على نظيره التنزاني بنتيجة 3 / 0 فى ثانى لقاءاته بمشوار البطولة الأفريقية المقامة فى رواندا، ليعوض الخسارة فى أول مشوار المنافسة من نظيره الكينى لأول مرة فى التاريخ بنتيجة 3/2، قبل أن يهزم المغرب في ختام دور المجموعات.